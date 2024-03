Ex de Yasmin Brunet, MC Daniel afirma que está com saudade de namorar

MC Daniel, ex de Yasmin Brunet e Mel Maia, usou as redes sociais nesta segunda-feira (4/3) para conversar com os seguidores e revelou que está com saudade de namorar.

“Vamos para cima, espalha para o mundo o que tem dentro do seu coração. Deixa para ser cuzão quem é, deixa para ser ruim quem é ruim. Ninguém nunca se arrepende de ser gentil. É isso. Maior saudade da minha mãe, dos meus avós, do meu pai, do meu irmão, da dona Maria, filé de frango, de namorar…”, disse.

Em seguida, o funkeiro brincou com a própria declaração. “Se é louco, estou casado com o trampo, vida. Estou felizão, família. Beba água, se hidrata, cuida da sua pele, cuide do seu coração, se ame, seja você a sua prioridade, porque se você for sua prioridade, você nunca vai se decepcionar com nada, só com você mesmo”, finalizou.

MC Daniel revela que fez música para Yasmin Brunet MC Daniel revelou ter feito uma música para Yasmin Brunet. A informação também foi apontada como uma possível defesa do cantor após falas de participantes do BBB 24 sobre o corpo da modelo.

“Essa música eu tinha feito para a Yasmin e ela resume o que eu penso, e faz mais sentido agora… ‘ela é muito gata, mas só olha, não toca, respeita, então não importa se ela é branca, ruiva ou preta’”, escreveu o artista em um vídeo compartilhado no Instagram. A letra da qual o funkeiro fala é Só Olha, em parceria com Wiu e Gaab.