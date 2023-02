Lucas afirma que Jojo Todynho já se relacionou com Gabriel Monteiro

As trocas de acusações entre Jojo Todynho e Lucas Souza é o assunto mais comentado das redes sociais nesta sexta-feira (10/2). Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, o ex-marido disse que a cantora viveu um affair com Gabriel Monteiro, ex-vereador da cidade do Rio de Janeiro preso em meio a acusações de assédio sexual e estupro.

A revelação foi feita por Lucas ao detalhar mensagens que Jojo teria trocado com um ex-segurança de Gabriel. “No ano novo, eu pedi ela em casamento de novo. Fiz o pedido e quando subo para o quarto para descansar, o celular dela não para de tocar de mensagens”, começou o ex-militar e continuou: “Abro e Instagram e vejo mensagens de Paulo, ex-segurança de Gabriel Monteiro, com quem, por sinal, Jojo teve um relacionamento”.

Lucas disse ainda que Jojo o obrigava a conviver com seu ex. “Ela me obrigava a falar com Gabriel para vocês saberem o nível das coisas. Ela queria colocar esse pessoal dentro de casa”, acrescentou o ex da cantora.

PrisãoGabriel Monteiro foi preso preventivamente por determinação da Justiça do Rio de Janeiro em 7 de novembro de 2022, em um processo no qual é acusado de estupro.

Em agosto de 2022, Monteiro teve seu mandato cassado pela Câmara de Vereadores do Rio por quebra de decoro parlamentar, após acusações de assédio sexual e moral contra ex-assessores de seu gabinete. Também veio à tona uma gravação de um vídeo sexual com uma adolescente.

