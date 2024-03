Ex-galã da Globo deixou tudo para se aventurar no mar; entenda

1 de 1 Foto colorida de Max Fercondini – Metrópoles – Foto: nullSe você já assistiu Malhação, provavelmente vai lembrar do galã Max Fercondini, que interpretava o Léo na edição de 2001 do programa, exibido pela TV Globo. No entanto, o que poucos sabem é que atualmente o astro está irreconhecível, abandonou as telas e passou a morar no mar aos 38 anos.

Após dez anos longe das novelas, o ator vive hoje de forma bem peculiar O deixar a carreira na televisão e começar a viajar o mundo de barco. Segundo informações do O Globo, Max está há cinco anos velejando e até participou do Bombarco Show em 2023, que é o maior evento náutico do Brasil.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?