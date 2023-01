Atriz da Globo sobre Antônio Fagundes: “Insuportável”

Em tom de brincadeira, Lucinha Lins revelou que a rapidez com que Antônio Fagundes decora o texto chega a irritar 20/01/2023 8:32, atualizado 20/01/2023 8:32

Reprodução / Quem Pode Pod

Lucinha Lins esteve no podcast do Papagaio Falante, no YouTube, onde falou sobre sua trajetória na TV. No papo, a famosa lembrou como foram os trabalhos que fez ao lado de Antônio Fagundes, um dos maiores ícones da dramaturgia.

Surpreendentemente, a estrela revelou outro lado do veterano. “Insuportável”, disparou. Em tom de brincadeira, Lucinha Lins contou que a rapidez do famoso para decorar um texto chega a ser incômoda.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

