Ex-galã da Globo, Guilherme Fontes descobre problema no coração

O ator Guilherme Fontes, ex-galã da TV Globo, usou as redes sociais, nessa sexta-feira (22/3), para avisar aos seguidores que vai mudar de vida após descobrir que está com 60% de uma artéria obstruída. De acordo com o ator, ele descobriu a doença após um exame solicitado por seu cardiologista.

“Vou dobrar o remédio para colesterol e aposentar aquela volúpia de chocolates que eu devorava com meu filho. Acabou”, disse Guilherme em post no Instagram.

O ator ainda brincou com sua fama de galã de novela e disse que vai partir para uma “fase sex symbol” que tanto desejou.

Guilherme Fontes 6

Guilherme Fontes

Guilherme Fontes 5

Guilherme Fontes

Guilherme Fontes 4

Guilherme Fontes

Guilherme Fontes 3

Guilherme Fontes

Guilherme Fontes 2

Guilherme Fontes

“Todo cuidado é pouco, amigos. Agora é partir para fase sex symbol que tanto desejei ao longo dos anos. Achei que seria aos 30. Depois aos 40. Prometi com pés juntos que seria aos 50. Nada. Fui levando a ideia apenas como uma doce ilusão. E eis que não mais que de repente, descobri uma obstrução de gordura de quase 60%, numa artéria coronária, então o negócio é agir”, explicou.

“E para minha graça, quem diria que agora, chegando aos 60, não teria mais saída. Sem volta. Se por acaso me virem marombando, comendo toda sorte de “capim” , frutas e leguminosas, saibam que aboli chocolates, massas gordas e por aí vai. Só banha de porco, nada de manteiga. Dobrei a dose de remédio e vamos com tudo”, concluiu Guilherme.

Confira o post: