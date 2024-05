Exclusivo: saiba quando Eliana grava seu último programa no SBT

Contagem regressiva para a despedida oficial de Eliana do SBT. E a coluna descobriu, com exclusividade, que a apresentadora já tem data para gravar seu último programa na emissora de Silvio Santos.

O Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, vai ser marcado pela filmagem do derradeiro Programa da Eliana, como previsto no acordo entre a loira e a empresa.

E quem está preocupado com a galera que trabalha na atração dominical, também já sabemos como ficarão e a notícia é boa: a equipe será toda divididas entre os outros programas da grade do SBT.

O anúncio da saída No início de abril, o SBT anunciou a saída de Eliana da emissora. Numa nota enviada à imprensa, a diretoria do canal informou que a parceria segue até junho deste ano, após mais de uma década. “De forma mútua e amigável”, afirmaram sobre a decisão, que partiu da artista.

“Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD”, continuaram no comunicado.

E prosseguiram: “Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela”.

Chegada no SBT Em 1991, Eliana chegou ao SBT para comandar programas infantis, e em sua primeira passagem pela emissora, permaneceu por 7 anos marcando uma geração de telespectadores mirins na TV.

Em 1998, migrou para a TV Record, ainda comandando infantis, até fazer a transição para o grande público em 2005, no comando de uma atração dominical que fez bastante sucesso. A repercussão da artista chamou atenção de Silvio Santos, que a convidou para retornar ao SBT em 2009, estreando o Programa da Eliana.

Nestes quase 15 anos, Eliana já teve temporadas ao vivo, e se manteve na vice-liderança de audiência, sendo um dos programas de maior repercussão positiva na mídia, com ampla aceitação do mercado publicitário, fruto de uma parceria de sucesso entre a apresentadora, sua equipe de produção e o diretor Ariel Jacobowitz.

Guerra de egos e estratégias O SBT surpreendeu a todos ao anunciar, no início de abril, a saída de Eliana da emissora após 15 anos. E a coluna Fábia Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os cantos desse Brasil, descobriu detalhes dos bastidores desse rompimento.

Em nota enviada à imprensa, a emissora de Silvio Santos comunicou que a decisão partiu de Eliana. E foi. Mas, apesar da saída amigável, as coisas não estavam das melhores nos corredores do SBT.

Segundo fontes, Patrícia Abravanel e Eliana não se bicavam e as duas já vinham em guerra dentro da emissora há um bom tempo. A ordem, no entanto, era abafar o climão entre as apresentadoras.

A situação já estaria ficando insustentável para Eliana e, de acordo com amiguinhos da coluna, ela já sabia que estaria com o pé fora do SBT quando Silvio Santos morresse. Diante disso, decidiu tomar uma atitude por conta própria deixando a emissora.

Eliana x Patrícia Abravanel Uma dos motivos da guerra entre Eliana e Patrícia era que a loira estava com o mesmo programa há anos e era um sucesso não só na audiência, como de comercial. Além de estar sempre na vice-liderança, o dominical vendia muito bem.

Enquanto isso, a filha de Silvio Santos queria um programa com o nome dela, mas não conseguiu emplacar nada, e precisou ficar à frente da atração que leva o nome do pai. Tal situação teria deixado o relacionamento entre as partes bastante abalado.

Outro ponto de guerra entre as duas foi uma ordem, vinda de Patrícia, para vender as cotas do Programa Eliana sem falar o nome da atração. Ou seja, o comercial deveria apenar dizer que era para um “programa de domingo do SBT apresentado por Eliana”, sem dar destaque ao dominical em si.

Ao saber da situação, a apresentadora bateu o pé para que as coisas não fossem feitas desse jeito, já que gosta de fidelizar a marca dela que, nesse caso, era o nome do seu programa: o Programa Eliana.

Qual será o futuro de Eliana? Fontes da coluna Fábia Oliveira contaram que Eliana já havia recebido uma proposta para ir para o GNT, mas não aceitou. O motivo era que a apresentadora queria segurança e um contrato longo.

Mas a artista já tem planos traçados para esse futuro pós saída do SBT. Passarinhos verdes sopraram em nossos ouvidos que Eliana descansará a imagem por um tempo e, em seguida, começará a fazer coisas para o Globoplay e o GNT, que vai ser a porta de entrada dela na Globo.

O plano é que Eliana feche um contrato com o Grupo Globo e, se seu conteúdo no GNT for bem, ele entra na grade aberta do canal.