Ex-goleiro Bruno quer virar ‘coach esportivo’ e treinar atletas de alto rendimento

Mesmo condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, de 25 anos, o ex-goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza, conhecido apenas como “goleiro Bruno”, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 27, para informar que vai trabalhar como coach esportivo, visando preparar a mente de atletas de alto rendimento. O ex-jogador do Flamengo chegou a fazer um curso intensivo na área e espera atrair muitos seguidores com o trabalho. Bruno tinha um relacionamento extraconjugal com Eliza e foi acusado de homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. Os dois tiveram um filho, e a mãe queria o reconhecimento da paternidade, além de receber pensão alimentícia. Ela foi sequestrada, supostamente torturada, e morta no sítio de Bruno, em Minas Gerais. Até hoje, o corpo da modelo não foi encontrado. O crime, que chocou todo o Brasil, ocorreu em 2010, quando Bruno estava no auge da carreira, sendo até mesmo cotado para jogar na seleção brasileira.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga