Ex-jogadora de vôlei que chicoteou homem negro não comparece à delegacia para depor

A ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias, que agrediu um entregador negro com uma coleira de cachorro em uma rua de São Gonçalo, zona sul do Rio de Janeiro, no último domingo, 9, não compareceu à delegacia para prestar depoimento sobre o caso nesta semana. Ela alegou problemas de saúde em ofícios que foram enviados ao Ministério Público do RJ; à coordenadoria executiva municipal de Promoção da Igualdade Racial; à subsecretaria de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos do Estado; à presidente da Comissão de Combate às Discriminações de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro; e para a Defensoria Pública do Estado. A ex-jogadora é investigada pelo crime de lesão corporal e injúria racial

O Ministério da Igualdade Racial enviou cinco ofícios para órgãos do Rio de Janeiro, pedindo informações e providências sobre o caso de racismo envolvendo a ex-jogadora e dois entregadores. Para a ministra Anielle Franco é essencial que os diversos órgãos envolvidos e notificados tomem providências de forma conjunta para ajudar na apuração do caso. A polícia do Rio de Janeiro tenta agendar com a defesa da ex-jogadora de vôlei uma nova data para o depoimento. Até agora, o advogado de Sandra Matias disse apena que ela vai apresentar uma versão que vai modificar tudo que vem sendo dito até o momento sobre o caso, o que ele chamou de algo “bastante surpreendente”.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga