Ex-ministro de Bolsonaro assume vaga no conselho do Magazine Luiza

Tomaz Silva / Agência Brasíl

1 de 1 Floriano Peixoto foi ministro de Jair Bolsonaro – Foto: Tomaz Silva / Agência BrasílO Magazine Luiza acaba de incorporar a seu conselho de administração um general da reserva que foi ministro do governo Jair Bolsonaro e comandou, sob o ex-presidente, uma estatal de primeira prateleira.

Trata-se de Floriano Peixoto Vieira Neto, que, além de ter ocupado a Secretaria-Geral da Presidência, entre fevereiro e junho de 2019, foi presidente dos Correios no governo Bolsonaro, de junho de 2019 ao fim de 2022.

Floriano Peixoto assumiu uma das quatro cadeiras de integrante independente no conselho de administração do Magalu na quarta-feira (13/12).

Militar entusiasta de Bolsonaro O militar da reserva foi nomeado no conselho logo após a renúncia de Emília Telma Nery Rodrigues Geron no colegiado. Ela havia sido eleita em abril.

No colegiado, que é presidido por Luiza Trajano, o mandato do general de três estrelas reformado vai até a próxima assembleia geral.

Floriano Peixoto assumiu a Secretaria-Geral substituindo Gustavo Bebianno, um dos mais próximos aliados de Bolsonaro e primeiros entusiastas da candidatura presidencial do então deputado, demitido após apenas dois meses no cargo, depois de conflitos com o vereador Carlos Bolsonaro. Bebianno morreu em março de 2020.

