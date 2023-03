“Prometia lucro 103% ao ano”, diz investidor vítima de Magnata do café

Alvo de investigação das polícias civis do Distrito Federal (PCDF) e de São Paulo (PCSP), por aplicar golpes contra juízes, promotores e advogados renomados, o empresário Rodrigo Bonametti de Miranda deixou um rastro de vítimas na capital da república. Uma delas amargou prejuízo de R$ 360 mil.

Após publicação de reportagem pelo Metrópoles, o investidor procurou a Polícia Civil para fazer a denúncia. “Eu ainda imaginava que poderia recuperar meu dinheiro. Depois percebi que havia caído em um golpe”, disse. Sem se identificar, a vítima aceitou contar sobre como o “Magnata do café” faz a captação de pessoas que mais tarde serão enganadas.

O homem contou que conheceu Bonametti por meio de amigos em comum, que costumam frequentar restaurantes caros DF e degustar vinhos sofisticados com rótulos de alto valor. “O Rodrigo costumava chegar nos lugares e tomar os vinhos mais caros. Usava roupas e relógios de grife e circulava entre pessoas influentes nos poderes Judiciário e Executivo”, contou.

Veja imagens do “Magnata do café”:

Rodrigo Bonametti

Carro apreendido pela PCDF

Passaportes encontrados com o suspeito

Rodrigo Bonametti

Rodrigo Bonametti

Rodrigo Bonametti

Rodrigo Bonametti

Rodrigo Bonametti

Brasília (Df) 08/11/22 – Aniversário Rodrigo Bonametti.Fotos: Deiviane Linhares/ Metrópoles

Rodrigo BonamettiDeiviane Linhares/Metrópoles

Lucro de 103%O investidor relatou que conheceu o magnata em 2020 e após fazerem amizade, o suspeito de estelionato ofereceu participação em uma espécie de clube de investimentos. “Bonametti se dizia herdeiro e seu avô teria sido fazendeiro e lhe deixado a fazenda e a produção de café. Ele prometia supostas cotas da produção cafeeira e garantia um lucro de 98% a 103% ao ano”, contou.

A vítima comprou diversas cotas totalizando R$ 300 mil. Além disso, o estelionatário ainda levou cerca de R$ 60 mil em garrafas de vinho que pertenciam ao investidor. “Ele levou grandes rótulos que haviam na minha adega e jamais pagou. Fiquei no prejuízo em todas as situações”, desabafou.

Depois da primeira matéria ser veiculada pela coluna Na Mira, o investidor rapidamente procurou a Polícia Civil para relatar também ter sido vítima do magnata do café. Além dele, pelo menos outras quatro pessoas também foram ouvidas em termo de declaração sobre os golpes sofridos.

A operaçãoNo último sábado, policiais da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), em conjunto com a PCSP, deflagraram a Operação Meca, que tem como alvo o Magnata do café. As buscas foram feitas em um hotel de luxo da capital federal e em endereços de bairros da capital paulista.

Durante a ação, os investigadores apreenderam uma Mercedes Benz CLS AMG 63, avaliada em mais de R$ 500 mil, além de um Macbook, dois passaportes e um celular. Há diversos inquéritos instaurados, no estado de São Paulo e em Brasília, contra Rodrigo Bonametti. Ele é acusado de crimes de estelionato e contra a economia popular.

Há indícios de que o suspeito realizava o denominado “esquema Ponzi” (pirâmide financeira), por intermédio da venda de supostas cotas em um fundo de investimento em um empreendimento. O homem afirmava que tinha uma fazenda produtora de café em Piraju, município de São Paulo. Ele prometia o lucro da venda das sacas do produto por cotas que variavam de R$ 40 mil a R$ 60 mil. Foi apurado, no entanto, que a fazenda não existia.