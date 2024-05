Ex-presidente do Banco do Brasil se filia ao partido Novo

Rubem Novaes presidiu a instituição no governo Bolsonaro; afirma que seu objetivo é convencer Paulo Guedes a entrar no partido

Perguntado sobre o motivo de não ter escolhido o PL, partido de Bolsonaro, Rubem Novaes (foto) disse que o Novo “é mais misturado” Sérgio Lima/Poder360 – 7.jan.2019

PODER360 24.mai.2024 (sexta-feira) – 22h49



O ex-presidente do Banco do Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), Rubem Novaes, anunciou que está se filiando ao Novo. O economista deu a informação em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo publicada nesta 6ª feira (24.mai.2024). Entretanto, descartou uma candidatura própria no momento.

Perguntado sobre o motivo de não ter escolhido o PL, partido de Bolsonaro, Novaes disse que a sigla “é mais misturada”.

“Nem todos os membros do PL têm essa visão que tenho, principalmente em termos de uma economia liberal“, disse.

O ex-presidente do Banco do Brasil ainda defendeu a escolha ao afirmar que aprecia “especialmente a combatividade do Novo em relação à posição autoritária do nosso Supremo Tribunal Federal atualmente”.

“O pensamento dominante no Novo tem tudo a ver com o meu. É extremamente ético, liberal na economia e moderadamente conservador. Resolvi, pela 1ª vez na vida, me filiar a um partido”, completou Novaes.

NOVO E PAULO GUEDES Além de sua filiação, Novaes contou que seu objetivo maior é convencer o ex-ministro da Economia Paulo Guedes a se filiar ao Novo e a se candidatar ao Senado pelo Rio de Janeiro.

“Vivo pedindo que ele se filie ao Novo e saia candidato. E eu não posso pedir a ele e não fazer o mesmo. Também estou me inscrevendo para botar mais pressão no Guedes”, disse.

O economista mencionou também que usa os exemplos de Roberto Campos e Delfim Netto, que transitaram do Executivo para o Legislativo, como argumentos para persuadir Guedes.

“O Guedes não fecha a porta completamente, mas diz que está com projetos na iniciativa privada e que isso dá realização pessoal muito grande a ele”, afirmou.