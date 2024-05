Exclusivo: cúpula da RedeTV! acompanha apuração de esquema de “jabá”

A denúncia de que alguns funcionários da RedeTV! estariam cobrando o tão famoso “jabá” para levar artistas ainda desconhecidos em rede nacional ao programa Geral do Povo, comandado por Geraldo Luís, revelado por nós no início da semana, causou tensão nos corredores da emissora. E a coluna descobriu, com exclusividade, alguns detalhes do caso e conta para vocês agora.

Acontece, queridos leitores, que a cúpula da empresa acionou o jurídico e está acompanhando de perto a apuração, inclusive com os olhares atentos de Andrea Dallevo, filha do presidente e sócio majoritário do canal, Amilcare Dallevo.

Fontes desta colunista que vos escreve contaram, ainda, que a previsão é que Marlene Mattos, citada pelo artista denunciante, seja ouvida nesta sexta-feira (10/5).

A coluna descobriu, ainda, que muitos integrantes da equipe estão indignados com a situação, pois não têm nada a ver com o tal esquema e estão sendo pressionados a “dedurar” quem estaria envolvido. Uma das ameaças é mudar a equipe toda, caso não se descubra os responsáveis.

Durante as investigações, cada produtor é levado para uma sala, acompanhado de um integrante do RH e outro do setor jurídico. Há quem saia da “entrevista” chorando por conta da pressão e do medo de perder o emprego.

Questionado sobre o esquema, Geraldo Luís teria afirmado não ter nada a ver com a situação e que seu time é composto de pessoas íntegras. Mas parece que ele não quer ouvir as queixas envolvendo seu programa.

Procurada, a emissora reafirmou que “o caso está sendo conduzido pelo departamento de compliance. Se constatada qualquer irregularidade ou conduta inadequada, a emissora adotará imediatamente as medidas cabíveis”.

Entenda a denúncia O que era para ser um sonho realizado de Cristian Ribeiro virou um verdadeiro pesadelo, no último domingo (5/5), com prejuízo financeiro e tudo. O cantor foi para São Paulo com a promessa de participar do programa Geral do Povo, comandado por Geraldo Luís, mas tudo acabou em confusão. Isso porque, segundo o artista piauiense, ele pagou para ser uma das atrações e se deu mal.

Em um bate-papo exclusivo com a coluna, ainda no aeroporto de São Paulo voltando para o Piauí, Cristian Ribeiro denunciou o esquema de cobrança de propina dentro da RedeTV! e desabafou sobre os gastos que teve, além dos R$ 10 mil que depositou para ser convidado.

“Um mês atrás conheci uma pessoa chamada Fran, através de um amigo compositor. Ele disse que ela tinha facilidade para nos colocar no Geraldo Luís. Peguei o contato e comecei a conversar. Durante a conversa, ela afirmou que eles pediam uma quantia de R$ 10 mil para levar um artista no programa”, começou ele.

O cantor revelou, ainda, que questionou a suposta produtora sobre um contrato e ela garantiu que não precisava de documento: “Ela disse que não trabalhava com contrato, mas que era pra eu não me preocupar porque tanto ela quando a Marlene Mattos faz sempre esse esquema. Ela me mandou fotos e apontou outros artistas que ela teria levado”, recordou.

Cristian Ribeiro contou que confiou na mulher porque um outro músico afirmou que era certo e que ela era empresária dele: “Ele confirmou, disse que ela era de confiança e falou sobre o ‘cafezinho’ que tinha que mandar para eles. Como ele deu certeza, resolvi investir no meu sonho e transferi os R$ 10 mil”, declarou, inclusive enviando o comprovante do depósito.

O rapaz chegou a receber os cards de divulgação de sua participação nas redes sociais, com ordem de postar apenas 8 dias antes da participação. E o gasto dele não ficou apenas no valor enviado para a mulher. o cantor calcula que teve um prejuízo de cerca de R$ 30 mil, somando passagens aéreas, hospedagem, aluguel de carro em São Paulo [onde chegou na sexta-feira, 3/5] e alimentação.

Cansado de ser enrolado, ele resolveu ir até a RedeTV! e se surpreendeu com o fato de seu nome não estar na lista da portaria. Atendido por outra produtora, ele detalhou o encontro.

“Ela se identificou como Andreia e chegou na portaria alterada. Primeiro, ela falou que caímos em um golpe, que a Marlene Mattos não sabia de nada e afirmou desconhecer as duas mulheres que trataram comigo. Liguei para a Fran, ela tentou dizer que tínhamos sido enganados e quando falei que estava na emissora, ela começou a gaguejar. Foi então que perguntei mais uma vez se a Andreia não conhecia as duas e ela confirmou que conhecia a outra, Jane Aguiar”, contou, antes de completar:

“Quando a Jane atendeu, já foi logo falando que a Marlene Mattos ligou para ela falando do depósito na conta do programa. A Andreia ficou com o olho arregalado. Ela até parou de gravar, ameaçou chorar e tentou me convencer a não falar nada sobre o caso nem citar a RedeTV!”, recordou.

No fim da conversa, ele desabafou: “Em 15 anos de carreira, nunca tive crise de ansiedade como tive agora. Fiquei mal e precisei até tomar remédio. Me senti humilhado, triste e com vergonha. Imagine o estado todo esperar nossa participação no programa e acontecer uma coisa dessas?”.

Após toda a confusão, Cristian Ribeiro que prometeram devolver o dinheiro nesta segunda-feira (6/5), mas ele quer o ressarcimento até dos gastos que teve por fora. Se não resolverem, ele disse que vai recorrer à Justiça.

Procurada pela coluna, a RedeTV! se manifestou sobre a denúncia através de uma nota: “A RedeTV! esclarece que não faz nenhum tipo de cobrança para a participação de artistas e convidados em seus programas. No caso específico mencionado, a emissora informa que vai apurar os fatos junto ao departamento de compliance e, se constatada qualquer irregularidade ou conduta inadequada, adotará imediatamente as medidas cabíveis”.