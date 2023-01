Irmão de Fred, do BBB, nega que pais abandonaram brother na faculdade

O irmão de Fred Nicácio, Phillip Nicácio, se pronunciou em uma publicação nas redes sociais sobre a afirmação de que seu irmão foi abandonado pelos pais após se revelar gay. Segundo o irmão do integrante do camarote do BBB23, a mãe do brother estava presente na formatura de Fred na faculdade de medicina. Além disso, segundo Phillip, sua esposa e seu filho, além da mãe, estão em fotos do álbum de formatura do irmão. No entanto, Phillip admitiu que ele e o pai não estavam presentes na colação de grau de Fred.

Além disso, o irmão do brother também afirmou que a iniciativa de não ter relações com a família teria partido do próprio Fred: “Como que minha mãe abandonou ele no meio da faculdade se ela estava na formatura dele? Tem foto dela, da minha esposa, do meu filho e do Fábio (marido de Fred) no álbum dele. Quem realmente não esteve presente foi eu e meu pai. Realmente ele não fala com a minha mãe hoje, mas não por esse motivo de abandono de faculdade. E o não se relacionar não vem por parte da minha mãe, mas sim por parte dele”.

Em resposta a uma publicação nas redes sociais, irmão de Fred Nicácio se pronunciouReprodução

Fred Nicácio tem 35 anos, é médico e apresentador do Queer Eye Brasil e é natural de Campo dos Goytacazes-RJDivulgação

Fred Nicácio quase não concluiu a faculdade de medicinaReprodução

Fred ao lado do ex-professor, Dr. JoséReprodução

Professor relatou dificuldades para pagar curso Na última sexta-feira (12/1), a coluna LeoDias noticiou que o médico Fred Nicácio precisou da ajuda de amigos para custear o pagamento de sua faculdade de medicina, uma vez que os pais teriam se recusado a pagar as mensalidades após descobrirem a orientação sexual do brother. Um dos professores de Fred na universidade, José Fernandes Villa, confirmou a história à coluna.

“Fred quase não se formou em medicina pois sua família, após descobrir sua orientação sexual, se negou a continuar pagando as mensalidades”, compartilhou. Segundo ele, as notas do apresentador e sua disciplina foram essenciais para que conseguisse continuar na faculdade.

Em mais de uma oportunidade, em entrevistas concedidas antes de entrar no reality, Fred Nicácio admitiu não ter uma boa relação com família, com quem não mantém contato há muitos anos.

