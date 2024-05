Exclusivo: Filha de Silvio Santos assina com a Record

A coluna Fábia Oliveira descobriu que a filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel, assinou com a Record TV. Mas calma, que nós vamos te explicar os detalhes dessa negociação.

De antemão, já adianto que não, a herdeira do dono do SBT não trocou de emissora. É que Silvia, na verdade, vai participar do game show Acerte ou Caia, que será apresentado por Tom Cavalcante na Record TV, e disputará o prêmio de R$ 300 mil do programa.

É isso mesmo, caros leitores. A filha de Silvio Santos será uma das 176 participantes do novo programa do ator e comediante. As gravações, inclusive, começam nesta quarta-feira (22/5), na Argentina.

A coluna também apurou que o SBT está sabendo de tudo e Silvia Abravanel teve toda a liberação da emissora para competir no game show da concorrente.

O Acerte ou Caia contará com participantes convidados conhecidos do grande público, entre cantores, ex-BBBs, ex-Fazendas, influencers, atores, atrizes, ex-atletas, humoristas, entre outros.

Ao todo, serão 176 pessoas, sendo 11 em cada episódio, totalizando 16 episódios. A cada programa, os participantes disputarão R$ 300 mil.

Acerte ou Caia, com Tom Cavalcante, estreia em agosto, com exibição aos domingos, prevista até meados de novembro.