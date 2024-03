Exclusivo: Globo começa processo de “fritura” de Jojo Todynho

O comportamento de Jojo Todynho dentro e fora dos corredores da TV Globo tem incomodado a cúpula da emissora dos Marinho. E a coluna descobriu, com exclusividade, que os contratantes da apresentadora estão iniciando um processo de “fritura” para ela. O que significa esse termo, queridos leitores? Que eles estão aguardando que Jojo Todynho se queime sozinha.

Acontece que amigos da coluna contaram que a cantora, que atualmente atua no MesaCast BBB, não terá seu contrato renovado após o encerramento. Isso porque Jojo Todynho tem tratado mal os produtores da casa e está se achando a dona da TV Globo. Além disso, ela desobedece os diretores e a CGcom já foi avisada para não responder a nenhum questionamento sobre a apresentadora. Que coisa, não?

Vale lembrar que o colunista Gabriel Perline, do IG, Jojo Todynho quebrou o Código de Ética da empresa, que vale para todos os funcionários. Acontece que ela afirmou que atuará na campanha eleitoral de seu “pai de consideração”, que será candidato a vereador no Rio de Janeiro.

A ex-funkeira soltou essa informação no momento em que rebateu as informações de que teria sido convidada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para se candidatar a um cargo nas eleições municipais deste ano pelo Rio de Janeiro.

Outra questão que teria incomodado a cúpula da emissora, de acordo com o jornalista, foi Jojo Todynho dizer que estava fazendo um estágio no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que não foi comunicado à Globo.

A proposta para entrar na política O nome da cantora e estudante de direito Jojo Todynho voltou a explodir nos bastidores políticos, até mesmo para uma possível candidatura, bem como apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações do Em Off, ela teria recebido uma ligação de Bolsonaro na semana passada, o que teria deixado a artista bastante emocionada.

Jojo, na verdade, teria recebido um convite para concorrer nas próximas eleições municipais, que ocorrem em outubro. Ela teria agradecido e informado que apoiaria outro candidato no próximo pleito.

A assessoria da cantora garantiu que ela não tem interesse em seguir carreira na política. Consta que, embora a negativa, o real interesse de Jojo é fazer seu lançamento político como deputada estadual nas eleições de 2026.

Ligação com Bolsonaro O nome de Jojo Todynho esteve associado ao bolsonarismo em algumas oportunidades, principalmente ao longo de seu imbróglio de separação com o ex-marido, Lucas Souza. O ex-A Fazenda declarou diversas vezes que a cantora tem um pensamento mais tradicional e de direita, sendo uma “bolsonarista de primeira”.

“Quem te conhece sabe que você é a maior bolsonarista que tem. Chega a ser, parece até mentira. Me desculpe, pessoal, porque, realmente, uma pessoa negra, gorda, que veio da periferia, sofrer tantos preconceitos que sofreu, ser tão preconceituosa, tão arrogante tão desumilde, como você é, e como todo mundo que convive com você sabe que você é”, disse Lucas.

Jojo nunca anunciou publicamente o posicionamento político dela, apesar de afirmações de outras pessoas seguirem o mesmo dito por Lucas.

Em 2019, Jojo Todynho gravou uma propaganda política para Marcelo Crivella, no Rio.