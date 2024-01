Gabi Martins leva susto ao ficar “no meio do nada” em alto-mar

Instagram/Reprodução

1 de 1 Gabi Martins posa com top branco e fazendo carão – Metrópoles – Foto: Instagram/ReproduçãoUm dia depois de passar um perrengue enquanto andava de jet-ski, Gabi Martins levou mais um susto ao ficar ilhada em alto-mar com parte de sua família. A ex-BBB fazia um passeio de barco nesta terça-feira (22/1), quando houve um problema na bateria do transporte.

“A gente não sabe se ri ou se chora”, falou a loira, ilhada pela segunda vez.

Entediada, enquanto aguardava o conserto da embarcação, a mãe de Gabi teve uma atitude inusitada: começou a hidratar os cabelos em meio ao nada em que estavam.

Um dia antes do problema, a cantora compartilhou com os seguidores que precisou ser resgatada por um pescador, quando ficou presa, também no mar, quando andava na moto aquática e foi pega de surpresa por uma pane elétrica.

