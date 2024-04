Exclusivo: Gyselle Soares negocia participação em game show da Record

A Record já anunciou o novo programa de sua grade, Acerte ou Caia, que vai ser comandado pelo comediante Tom Cavalcante e está previsto para estrear em julho. E esta colunista que vos escreve está de olho em tudo.

E já descobrimos uma famosa que está negociando com a atração, que será gravada na Argentina. Trata-se, queridos leitores, de Gyselle Soares, ex-participante de A Grande Conquista e vice-campeã do BBB8.

O programa será um game show de perguntas e respostas que combinam que combinam curiosidades, agilidade mental e conhecimento da cultura geral, e contará com 11 participantes disputando um prêmio de R$ 300 mil.

No contrato, a produto explica um pouco da dinâmica: logo no início, o líder é escolhido por sorteio e vai para o centro do palco, onde vai desafiar os outros 10 para chegar à final.

Sob os pés dos participantes terá um alçapão e quem for eliminado, despenca. De acordo com o R7, as gravações estão agendadas para ocorrer entre os dias 21 de maio e 6 de junho, na Argentina, país onde o formato nos moldes atuais foi desenvolvido e é um sucesso na TV aberta local.

Ao todo, serão 16 programas com a participação de celebridades. O primeiro episódio está marcado para ir ao ar, nas noites de segunda e terça-feira, às 22h45, logo após as novelas bíblicas da emissora, no dia 22 de julho. O último será exibido em 10 de setembro.

No mês passado, Tom Cavalcante deixou seus seguidores animados após dar alguns spoilers: “Em breve na @recordoficial: Acerte ou Caia um game-show onde o vencedor pode levar até R$ 300 mil. Fique ligado, você vai amar!”, publicou.

Dificuldades com elenco Tom Cavalcante retornou para a Record TV após 12 anos fora da emissora e irá apresentar a versão brasileira do game show Still Standing. O esperado é que o projeto seja exibido em julho deste ano. Mas a coluna Fábia Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os cantos, descobriu que o programa está enfrentando uma certa dificuldade ainda no período de gravações.

Pois bem. Como não somos baú para guardar segredos, nós vamos revelar o que está dificultando o andamento do projeto. É que, segundo fontes, o novo programa de Tom Cavalcante não está conseguindo encontrar pessoas que topem participar da atração. O motivo? O valor do cachê.

Passarinhos verdes sopraram nos ouvidos desta colunista que está sendo oferecido “apenas” R$ 2,5 mil para os participantes da versão brasileira do Still Standing, gravado na Argentina. Tal valor não está atraindo e a Record está com problemas para fechar o elenco participante.

O game show Still Standing, no ar na TV argentina, consiste em uma competição com prêmio em dinheiro que combina curiosidades, agilidade mental e conhecimento da cultura geral. São 10 oponentes em 10 batalhas rápidas e dramáticas, obedecendo um tempo, com direito a relógio.

Quem perde, sai do jogo, literalmente, pelo chão do estúdio. Ou seja, é engolido por ele. O formato do programa é muito parecido com o Roleta Russa, que a Record exibiu no início dos anos 2000.