Exclusivo: Lira dá sinal positivo à CPI do MST

Presidente da Câmara dos Deputados sinalizou que atenderá à demanda da Frente Parlamentar Agropecuária

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, sinalizou que avançará na pauta da CPI do MST após resolver o imbróglio das medidas provisórias



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), sinalizou ao deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), líder da Frente Parlamentar Agropecuária, que deve instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as invasões promovidas pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

Lira não deu um cronograma para o início dos trabalhos legislativos, mas se mostrou sensível à demanda da Frente Parlamentar Agropecuária e que deverá avançar na agenda após resolver o imbróglio das medidas provisórias.

O requerimento de instalação da CPI do MST foi apresentado pelo deputado Coronel Zucco (Republicanos-RS). Nas últimas semanas, ocupações do grupo criminoso têm mobilizado o setor, com produtores se unindo contra as ações.