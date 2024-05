Exclusivo: Lucas Buda faz a fila andar e já tem um novo amor

Lucas Buda ainda nem tinha deixado o confinamento do BBB24 quando já estava totalmente separado da esposa, Camila Moura, que pediu o divórcio litigioso na Justiça. Passada a polêmica da situação e menos de um mês do término do reality show, a coluna Fábia Oliveira vem revelar para vocês que a fila andou para o capoeirista.

Sim, caros leitores. Lucas Buda já tem um novo amor e está vivendo um romance com uma cantora de São Paulo. Quem foi que disse que não existe amor em SP? E como já cansamos de dizer que não somos baú para guardar segredos, nós vamos revelar, com exclusividade, detalhes dessa história.

Lucas BUda

Lucas Buda Reprodução/Instagram

Lucas BUda (1)

Lucas Buda Reprodução/Instagram

Lucas BUda (2)

Lucas Buda Reprodução/Instagram

Lucas Henrique, o Buda, BBB24

Buda TV Globo/Reprodução

Lucas Buda, ex-BBB24

Lucas Buda Instagram/Reprodução

Lucas Henrique, o Buda, BBB24

Buda

Lucas Henrique, o Buda

Lucas Henrique, o Buda TV Globo/Reprodução

Lucas BUda (3)

Lucas Buda Reprodução/Instagram

A moça em questão é Nina Capelly, de 27 anos. Segundo fontes da coluna, os dois já estão juntos há duas semanas e se conheceram através da empresária da cantora.

Ainda de acordo com fontes, a cada ida de Buda à São Paulo, os dois se encontram e têm vivido esse romance, que já não é mais tão sigiloso assim. Isso porque os pombinhos têm se beijado para quem quiser ver, sem mistério.

Vale lembrar que, há alguns dias, esta colunista que vos escreve revelou que, para amigos próximos, Lucas já vinha dizendo que não queria mais reatar o casamento com Camila Moura. Ou seja, a fila andou pra valer!

Essa coluna, que ama uma história de amor, deseja felicidades ao novo casal.