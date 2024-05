Exército comandará entrega de doações em cidade do RS após desvios

Operação identificou que profissionais da Defesa Civil de Eldorado do Sul estavam desviando donativos para beneficiar eleitores

Os integrantes da Defesa Civil de Eldorado suspeitos de desviar doações foram afastados de seus cargos Reprodução/ Ministério Público do Rio Grande do Sul

PODER360 26.mai.2024 (domingo) – 15h01



O Ministério Público do Rio Grande do Sul solicitou que o Exército assuma a entrega de doações às vítimas da enchente na cidade de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. O pedido foi realizado depois que Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) deflagrou uma operação contra integrantes da Defesa Civil do município por suposto desvio de donativos.

Segundo o Ministério Público, os investigados foram afastados das suas funções e, por isso, a necessidade de ter ajuda dos militares para atuar no recebimento, no controle e na distribuição de donativos à população. O órgão informou também que a prefeitura de Eldorado do Sul apresente um plano de trabalho para utilização dos recursos públicos já disponibilizados no atendimento às vítimas e na reconstrução da cidade.

Ao todo, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão. O Ministério Público recebeu uma denúncia de que doações para atingidos pela enchente estavam sendo desviadas com o objetivo de contemplar futuros eleitores de investigados.

Entre os alvos das investigações, 3 são integrantes da Defesa Civil municipal e pelo menos 2 deles são pré-candidatos às eleições deste ano no município.

Os mandados foram cumpridos nas casas dos suspeitos, na Prefeitura e em depósitos da cidade que foi completamente inundada. Foram apreendidos celulares, documentos, dinheiro, dentre outros itens. A cidade fica na região metropolitana de Porto Alegre e foi uma das mais afetadas pelas enchentes que atingem o Estado.

Os 3 integrantes da Defesa Civil também foram afastados temporariamente do órgão, podendo continuar as outras funções públicas que têm nas demais áreas. Os crimes apurados são de apropriação indébita, peculato e associação criminosa durante estado de calamidade pública.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul informou neste domingo (26.mai.2024) que o Gaeco-MPRS também investiga desvio de doações em uma ONG do município de Cachoeirinha, depois que uma carreta transportando donativos foi descarregada em um depósito que não é um ponto de coleta oficial. Há 3 suspeitos.