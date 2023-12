Expert revela dieta saudável que aumenta a fertilidade; descubra qual

Quando o assunto é maternidade, novidades que impactam positivamente a fertilidade, aumentando as chances de engravidar, são sempre bem-vindas.

Se você está no time que quer aumentar a família, existe um padrão alimentar, em específico, pode turbinar esse processo: a dieta mediterrânea.

Especialista em fertilidade da Universidade da Austrália Ocidental, o professor Roger Hart revisou todas as evidências de suplementos nutricionais e dietas populares que pareciam melhorar o sucesso da Fertilização In-Vitro (FIV).

Os suplementos analisados foram a vitamina D, ômega-3, melatonina e ervas chinesas, além de diversas dietas que promoviam a perda de peso.

Foi observado que o padrão mediterrâneo — que conta com frutas, vegetais, grãos integrais, legumes, nozes e azeite na composição — tem a melhor constatação de benefícios para as “tentantes” que se submeterem a FIV. Vários ensaios clínicos revelaram que essa dieta ajuda no desenvolvimento embrionário.

A associação desse efeito se deve, principalmente, à alta presença de vitaminas do complexo B, antioxidantes, ácidos poli-insaturados (como ômega-3 e fibras), além, também, de ser pobre em gordura saturada, açúcar e sódio.

(*) Thaiz Brito é nutricionista pós-graduanda em Nutrição Esportiva Clínica