Explosão causa incêndio em fábrica da Braskem na Bahia

Uma explosão ocorreu na madrugada desta segunda-feira (18) em uma unidade da Braskem localizada no Polo Industrial de Camaçari, na Bahia. O incidente, que aconteceu por volta das 3h, não deixou feridos, conforme informações do Corpo de Bombeiros. O fogo gerado pela explosão foi rapidamente controlado, evitando maiores danos.

A Braskem já enfrentou problemas sérios em Alagoas, onde uma mina de exploração de sal-gema provocou o afundamento de cinco bairros em Maceió. Esse desastre forçou a evacuação de cerca de 60 mil moradores de suas residências. A situação gerou uma série de investigações e repercussões legais para a empresa.

A Polícia Federal indiciou 20 pessoas em conexão com os crimes relacionados ao afundamento, incluindo engenheiros, gerentes e diretores da Braskem, além de prestadores de serviço. As acusações envolvem poluição e falsificação de documentos ambientais, evidenciando a gravidade da situação enfrentada pela empresa.

Além disso, servidores do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas também foram indiciados. A situação levou à criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado, que se dedicou a investigar os desastres relacionados à Braskem. O resultado das investigações culminou em um relatório que recomenda 16 indiciamentos, incluindo de altos executivos da empresa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

