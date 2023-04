Explosão em fábrica na Grande SP deixa uma pessoa ferida

Uma explosão em uma torre de piche em uma fábrica de Suzano, na Grande São Paulo, deixou uma pessoa ferida nesta terça-feira, 4. De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida por um helicóptero do Águia da Polícia Militar com queimaduras 1º e 2º Grau nas mãos e no rosto e fratura em membro inferior direito, segundo informação da corporação. Com a explosão, a vítima acabou sendo ejetada do local. Não há informações sobre o seu estado de saúde. O acidente aconteceu por volta das 12h33, na Rua Vereador João Batista Fitipaldi. Onze viaturas foram acionadas para combater as chamas. Um vídeo divulgado pelos Bombeiros pelas redes sociais, mostra uma fumaça preta saindo de uns tanques. A corporação continua no local fazendo o trabalho de resfriamento para evitar novas explosões. Um caminhão com produto químico precisou ser retirado do local. A Jovem Pan tenta o contato com a empresa.

*Mais informações em breve

Atualizando dados do incêndio em indústria na Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500 – Suzano, temos no momento 01 Águia e 11 viaturas empenhadas, realizando o combate ao fogo e o resfriamento dos tanques em torno, aguardando mais informes do local…#193I texto twitter pic.twitter.com/MvqXn83bsZ — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) April 4, 2023