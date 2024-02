Transparência do Grupo Jovem Pan com a audiência

A respeito do que tem sido veiculado por diversos canais de imprensa sobre a Ação Civil Pública que tem a Jovem Pan como demandada e que tramita na 6ª Vara Cível Federal de São Paulo, o Grupo Jovem Pan esclarece que não há qualquer decisão, uma vez que a Justiça ainda aguardava um possível acordo entre as partes. Foram concluídas as negociações com o Ministério Público Federal sem que fosse obtido um acordo em consenso.

Diante disso, a Justiça Federal deu andamento ao caso, respeitando o devido processo legal. Dentro dos limites do processo, seja o judicial ou seja o administrativo, a Jovem Pan, ciente da ausência de prática de atos lesivos, injustamente imputados, exercerá o pleno contraditório e a ampla defesa na forma que a lei lhe faculta. O Grupo Jovem Pan reitera sua posição em defesa do Estado Democrático de Direito e de máximo respeito às Liberdades de Expressão e de Imprensa, reforçando a crença de que Justiça prevalecerá.