FAB envia donativos para o Rio Grande do Sul em parceria com Azul

A Azul, a maior companhia aérea em número de voos diários no Brasil, realizou nesta quarta-feira (08) o primeiro voo humanitário com donativos para a cidade de Canoas (RS). A operação, realizada em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB), transportou 1.550 kg de itens essenciais para a cidade, incluindo água, cobertores, absorventes, fraldas e soro fisiológico. O Coronel Tiago, comandante da base aérea de São Paulo, expressou o desejo de estender essa parceria a outras empresas aéreas do país, visando aumentar tanto a quantidade quanto a frequência dos envios de ajuda humanitária. Desde o anúncio da iniciativa, a sociedade civil tem se mobilizado ativamente, contribuindo com itens essenciais para o socorro das áreas afetadas. Até o momento, a FAB já conseguiu enviar mais de 100 toneladas de donativos, partindo da base aérea de São Paulo em direção ao Rio Grande do Sul.

Os itens são acomodados tanto no compartimento de cargas quanto, se necessário, nos espaços destinados aos passageiros. O Coronel Thiago enfatizou a eficiência e a prontidão da base aérea em organizar e coordenar a logística dessas operações, facilitando o processo de doação e garantindo que a ajuda chegue de forma segura e eficaz aos destinatários. O comandante Fábio Campos, responsável pelo voo inaugural de donativos, destacou o caráter especial dessa missão, que se desvia das operações regulares da Azul, mas traz uma grande satisfação por contribuir com um propósito tão nobre. A iniciativa não se limita à base aérea de São Paulo; as forças armadas também estão organizando o recebimento de donativos e a logística de distribuição a partir de Brasília e do Rio de Janeiro.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos