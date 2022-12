Fábio Porchat nega que pediu desculpas a Gkay e detona: “Insuportável”

Fábio Porchat usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira (27/12), para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo a atriz e humorista Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay. A também influenciadora teria se ofendido com uma piada feita pelo comediante durante o quadro Melhores do Ano, na Globo.

Na “piada”, ao homenagear Jô Soares, morto em agosto deste ano, insinuou que o apresentador preferiu morrer ao entrevistar a humorista. “Eu olho o Jô e fico pensando: ‘O que ele faria com a Gkay, né Tatá [Werneck]? Na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar às vezes”, disse.

Nesta madrugada, Fábio Porchat rebateu Gkay, que relatou se sentir ofendida com a brincadeira e deu sua opinião sobre a polêmica: “Ela falou que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada. Acho que o Natal foi estragado pelo ano dela. Por quê? A Gkay fez uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota. Gkay fez um filme que foi fracasso de público e de crítica na Netflix”.



“Isso deve ter abalado ela. Tem um monte de notícia dizendo que ela trata mal funcionário , que ela é uma estrela, relatos de colegas, de atores, de comediantes, dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela um Natal miserável”, detonou o humorista.

Porchat ainda fez questão de enfatizar que sua piada não foi ofensiva: “A minha piada dizendo: ‘Ai, que difícil entrevistar a Gkay’, desculpa, não tem nada de humilhante. Não tem nada de agressivo, não tem nada, absolutamente nada. O que tem é o acúmulo de um monte de coisas e ninguém sabia que a Gkay estava neste poço para explodir.”

Ele tmabém deixou claro que não pediu desculpas à influencer, como ela alegou: “Tentei deixar isso quieto, tentei no privado mandar uma mensagem para ela. Eu não pedi desculpas, porque não se pede desculpas por uma bobagem dessa. Não pedi desculpas, eu só falei: ‘Poxa, entendo que você deve estar mal, não era para a piada bater ruim em você, mas é assim quando a gente está em evidência, a gente brinca e sacaneia os outros’. Só isso, ponto final.”

Confira o vídeo publicado pelo artista na íntegra:

