Fábio Porchat termina casamento após divergências sobre filhos

Fábio Porchat anunciou, nesta sexta-feira (13), o fim do seu relacionamento com a produtora Nataly Mega. Em publicação nas redes sociais, o humorista contou que o motivo foi a divergência do casal sobre ter filhos.

“Para uma relação amorosa ser boa ela não precisa ser pra sempre. Ela precisa ser verdadeira. Vivemos oito anos maravilhosos juntos. Só temos boas lembranças e um sentimento muito forte um pelo outro. O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes. Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado”, escreveu o ator.

O divórcio acontece após Porchat descobrir que não pode ter filhos após teste de fertilidade. Mas isso não foi um problema para ele, já que ter filho não estava em seus planos, no entanto, estava nos planos de Nataly.

“Tendo a certeza de que o carinho e a admiração mútua permanecerão…Seguiremos juntos mesmo separados. Está sendo muito difícil desde novembro quando começamos a tomar decisões. Íamos esperar até depois do carnaval para falarmos publicamente, mas a vida é assim. Te amo, Nataly. Infinéto! Você merece o mundo. E filhos lindos”, concluiu.