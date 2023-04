Fábio William revela verdadeiro responsável por sua demissão da Globo

Após algumas horas de mistério, Fábio William finalmente revelou quem é o verdadeiro responsável pela demissão dele da TV Globo. O jornalista foi desligado da sucursal brasiliense da emissora na última quarta-feira (5/4).

“Chegou a hora de eu dizer quem foi o responsável pela minha demissão. E eu vou dizer isso agora”, começou o ex-apresentador do DF1. Antes da revelação, ele contou que recebeu muitas mensagens de pessoas que, como ele, estão desempregadas.

Jornalista passou 27 anos como contratado da Rede Globo

Fábio William apresentou a primeira edição do telejornal DFTV por 11 anos

Agora, vai se dedicar ao segundo ofício em que também trabalhava, o de psicólogo clínico

“Isso me lembra de Jean-Paul Sartre. O filósofo francês diz uma coisa muito interessante: ele diz que ‘Nós somos sempre responsáveis por tudo’”, pontuou Fábio. Ele trouxe ainda outra fala do filósofo: “Ele diz uma coisa ainda mais interessante. Ele diz assim: ‘Não interessa o que fizeram com você, o que interessa é o que você vai fazer com o que fizeram com você”.

O jornalista destacou ainda que é importante não “ficar de braços cruzados” e não responsabilizar terceiros em momentos como esse. “Só quem tem condições de verdade de mudar para você, é você mesmo”, ressaltou.

Ele disse também que as pessoas podem ficar tristes e viver o “luto” que permeia esse momento, mas que também precisam saber analisar a situação e tirar o melhor proveito dela. “Isso depende sempre de você, porque você é a única pessoa que realmente pode mudar sua vida. Você é a única pessoa que tem toda a capacidade do mundo de saber o que você quer, o que você precisa, de levantar e sacudir a poeira e dar a volta por cima.”

Confira o vídeo na íntegra: