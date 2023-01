FACISA é listada entre as 20 melhores faculdades do Brasil

A FACISA – FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, que no biênio 2009/2011 era a 3ª pior faculdade do Brasil de acordo com o CPC Conceito Preliminar de Curso (CPC) realizada pelo INEP MEC com nota 0,67, período em que o novo empresário o Senhor José Francisco Saraiva Filho assume como Presidente do CESESB – Centro de Ensino superior do Extremo Sul da Bahia.

Mudanças significativas na Mantenedora e traz para assumir a Direção Acadêmica da FACISA o Professor Doutor Jackson Cordeiro de Almeida a FACISA, que hoje conta com o Advogado Mestre Professor Fernando Teles Pasitto, Coordenador do curso de Direito com o colegiado do curso e toda área administrativa, além de todo trabalho de consultoria e Procuradoria Institucional, junto ao MEC feito pelo Professor Dr. Jackson Cordeiro e pelo Professor Mestre Bibliotecário Emanuel Vieira.

Esses que fizeram A FACISA ressurgir das cinzas e hoje na avaliação do CPC INEP MEC é a 18ª Melhor faculdade de Direito do Brasil. A FACISA melhorou a qualidade em 600% motivo de muita alegria para todos aqueles que de forma direta ou indireta estão envolvidos, em especial os alunos que usufruem desse avanço por terem um diploma de uma faculdade nesse nível.

É importante salientar que a FACISA está acima de muitas faculdades das grandes capitais do Brasil conforme lista anexa. Agora o curso de Direito segundo ranking do CPC/INEP/MEC é a 18ª melhor faculdade de Direito do Brasil, a 5ª melhor faculdade de direito do Nordeste e a 3ª melhor Faculdade de Direito da Bahia mantendo um padrão de excelência acima de muitas faculdades, Centros Universitários e Universidades que trabalham com valores de mensalidades altíssimos.

Itamaraju passa a ser uma referência nacional em qualidade de Educação superior por causa da FACISA.

