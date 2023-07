Falha elétrica afeta operação de trens na Linha Amarela, em SP, nesta quinta-feira

A volta para casa dos passageiros que utilizam a Linha 4 – Amarela , do Metrô de São Paulo, não foi fácil. A Via Quatro, concessionária responsável pela operação, informou que a linha sofreu uma falha elétrica por volta das 18h30 desta quinta-feira, 20. O trecho entre as estações Fradique Coutinho e Higienópolis-Mackenzie acabou ficando sem energia. A circulação de trens ocorreu parcialmente entre as estações Vila Sônia e Pinheiros. De acordo com a Via Quatro, o trecho entre as estações Pinheiros e Luz, no Centro da capital paulista, precisou ser atendido pelos ônibus do Sistema Paese. Os trens voltaram a circular normalmente a partir das 20 horas. Já a Linha 2-Verde operou em velocidade reduzida. A situação começou a se normalizar por volta das 20h20. Pelas redes sociais, usuários relataram o problema.

Pane na Linha 4-Amarela. Circulação paralisada entre Luz e Faria Lima pic.twitter.com/HaAlpnw1n3 — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) July 20, 2023

Caos na linha 4 amarela estação Pinheiros, composição parada!!! Ninguém fala nada aqui! pic.twitter.com/yYLOEK9qDI — Michel Almeida (@michelfalmeida) July 20, 2023