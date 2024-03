“Falo até com Satanás”, diz Ciro Gomes sobre conversar com Lula

Ex-presidenciável declarou que estaria disposto a se encontrar com o presidente da República “para falar da obra de Deus”

O ex-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) teceu críticas às políticas econômicas do governo Lula O ex-governador do Ceará e ex-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) disse neste sábado (2.mar.2024) que falaria “até com Satanás” ao ser questionado se estaria disposto a dialogar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Eu converso até com satanás se o assunto é a obra de Deus. Satanás está disposto a se converter, precisa de uma conversa com este pobre pecador aqui para voltar à obra de Deus, estou pronto.” As declarações do pedetista foram feitas durante uma entrevista à “CNN Brasil”.