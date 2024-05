Família é flagrada com drogas escondidas em tanque de carro no interior de SP

Pai viajava com 2 filhos e a mulher para tentar enganar a fiscalização; 48 quilos de cocaína foram apreendidos

Caminhonete apreendida pela polícia de São Paulo Governo de SP

PODER360 5.mai.2024 (domingo) – 15h30



Uma família que viajava pelo interior de São Paulo em 28 de abril transportava dentro do tanque de combustível de uma caminhonete 48 quilos de cocaína. O flagrante aconteceu na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente.

Durante a Operação Impacto, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário, em conjunto com policiais federais, abordaram a caminhonete com placas do Mato Grosso do Sul. No veículo viajavam o pai, a mãe, o filho, de 23 anos, e uma criança.

Ao questionar os ocupantes da caminhonete, os policiais perceberam que eles apresentaram versões diferentes sobre o destino da viagem e, por isso, vistoriaram o veículo. Dentro do tanque de combustível, encontraram 45 tijolos de cocaína. O pai assumiu ser o responsável pelo transporte. Ele e o filho foram presos pelo crime.

A mãe e a criança foram liberadas. A ocorrência foi registrada na Polícia Federal de Presidente Prudente. A caminhonete, a droga e 5 celulares foram apreendidos.

Com informações do Governo de São Paulo.