Família procura por homem desaparecido em Itamaraju

Familiares de Gutemberg Pereira Paixão (36 anos), morador Rua Padre Manoel da Nobrega no bairro Beira Rio em Itamaraju está a sua procura desde o final da tarde de quinta-feira (20) de abril, momento onde saiu de casa e não retornou.

Preocupado seu irmão procurou as autoridades policiais onde realizou um Boletim de Ocorrência na Delegacia da Policia Civil sobre o desaparecimento.

Relatou que Gutemberg Pereira Paixão, em situações regulares sempre mantem total contato com os familiares.

Quem souber do paradeiro do homem, favor entrar em contato com a Policia Militar (190) ou Policia Civil (197).