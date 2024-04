Vídeo: Yasmin Brunet detalha “after secreto” e valor gasto vem à tona

O BBB24 terminou na última terça-feira (16/4), mas ainda está rendendo. Isso porque o “after secreto” organizado por Yasmin Brunet em uma casa noturna na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, para 120 convidados, causou alvoroço nas redes sociais.

Após a festa virar assunto, principalmente porque alguns participantes não participaram, a modelo foi acusada de ter ignorado as pessoas, especialmente os do grupo Fadas — Davi, Matteus, Isabelle, Alane e Bia. Fernanda também não participou porque estava com a garganta inflamada.

Por conta do bafafá, Yasmin usou os stories do Instagram, na manhã de quinta-feira (18/4), para esclarecer tudo e dar detalhes da comemoração.

“Gente, acabei de acordar e tô quebrada. E olha que eu nem bebo, parece que um caminhão passou por cima de mim. A festa ontem foi incrível, maravilhosa. Queria agradecer a todo mundo que foi e a todos envolvidos que conseguiram fazer aquela festa em menos de 24 horas”, começou ela.

Em seguida, a ex-sister rebateu: “Inclusive, já queria falar para vocês que eu convidei absolutamente todos os participantes. Eu sei que alguns não conseguiram ir, mas eu convidei todo mundo. Para mim, o que aconteceu no jogo ficou no jogo. Quando passa por aquela porta ali, já é outra coisa”, garantiu ela.

Maycon, Vanessa Lopes, Wanessa, MC Binn, Leidy Elin, Raquele, Nizam, Lucas Buda, Giovanna, Lucas Luigi e Pitel estavam no after. Mas não foi apenas a falta dos convidados que chamou a atenção, o valor gasto também virou notícia.

misci yasmin brunet

Look usado por Yasmin Brunet no BBB @yasminbrunet/Instagram/Reprodução

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet Reprodução

Yasmin Brunet na Ana Maria Brga

Yasmin Brunet no Mais Você com Ana Maria Braga

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet Reprodução

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet Foto: Instagram/Reprodução

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet Reprodução

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet Instagram/Reprodução

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet Instagram/Reprodução

Yasmin Brunet BBB24

Yasmin Brunet no BBB24 Reprodução

Yasmin Brunet – estilo (4)

Yasmin Brunet @yasminbrunet/Instagram/Reprodução

Yasmin Brunet – estilo (2)

Sister tem 35 anos @yasminbrunet/Instagram/Reprodução

Yasmin Brunet – estilo (11)

E é atriz e modelo @yasminbrunet/Instagram/Reprodução

Yasmin Brunet – estilo (10)

Um espetáculo de beleza, né? @yasminbrunet/Instagram/Reprodução

Yasmin Brunet – estilo (3)

Yasmin é filha de Luiza Brunet @yasminbrunet/Instagram/Reprodução

Yasmin Brunet – estilo (7)

Yasmin Brunet @yasminbrunet/Instagram/Reprodução

Yasmin Brunet – estilo (6)

Yasmin Brunet @yasminbrunet/Instagram/Reprodução

Em entrevista à Caras Brasil, a Weeventos, empresa responsável pela organização da celebração, revelou que a festa de Yasmin Brunet custou cerca de R$ 250 mil na noite.

Affair com a influenciadora Mia Carvalho Yasmin Brunet quebrou o silêncio e falou sobre os rumores de que estaria namorando com a influenciadora Mia Carvalho. Segundo o jornal Extra, as duas estariam vivendo um romance discreto, mas com muitas interações e elogios nas redes sociais. “Não é um relacionamento”, assumiu para esta jornalista.

Esta colunista que sabe de tudo e mais um pouco, descobriu que as duas já se relacionaram, sim. Ao questionar Yasmin, aa ex-BBB assumiu que as duas já tiveram um trelelê no passado. “Não é um relacionamento, mas, sim, eu e a Mia já ficamos e somos amigas”, declarou.

No BBB24, a loira chegou a dizer que estava enrolada, mas sem citar nomes. Logo, a declaração foi atribuída a MC Daniel. Na época, Yasmin também foi apontada como ficante Carlos Miguel, jogador do Corinthians, logo antes de entrar no confinamento.

Mia Carvalho conta com mais de 580 mil seguidores no Instagram e até o ano passado, a moça namorava com Duda Kropf. “Gosto de mulher bem feminina, não ser ‘ratinho de laboratório’. Como estou solteira e as héteros querem só me beijar, não é um problema”, declarou na ocasião.