Familiares reconhecem corpo que foi encontrado as margens do rio Jucuruçu na cidade de Prado

Familiares identificaram o corpo do homem em decomposição localizado no Rio Jucuruçu na cidade de Prado, no último sábado (30) de dezembro.

Valdeir de Jesus Gonçalves (29 anos), foi encontrado às margens do Rio Jucuruçu, que era natural do Prado.

Os familiares estiveram no IML no final da manhã deste quinta-feira (18), para identificar o jovem.

A polícia também ouviu os familiares sobre o caso. Antes mesmo da liberação do corpo.

As investigações continuam, no entanto, o caso era tratado como afogamento.