PF encontra minuta para mudar resultado da eleição na casa de Anderson Torres

A Polícia Feedral encontrou uma proposta de decreto para o então presidente Jair Bolsonaro (PL) instaurar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O material estava na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, segundo a Folha de S. Paulo e a GloboNews.

A proposta do decreto era reverter o resultado da eleição, que teve como vitorioso Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual presidente do país. A medida, que não foi posta em prática, seria inconstitucional.

O caso será investigado pela Polícia Federal.

De acordo com a reportagem, o material foi localizado no armário de Torres durante busca e apreensão feita na terça (10). O ex-ministro teve a prisão decretada essa semana por conta de sua omissão no caso dos ataques ao Distrito Federal, no último domingo. Torres era secretário de segurança do DF, mas foi exonerado após o episódio.

Torres não estava no Brasil no dia dos ataques. Ele viajou para os EUA, com previsão de retornar no final do mês.