Famílias do DF adotam 40 animais salvos das chuvas no RS. Veja vídeo

Famílias do Distrito Federal adotaram 40 animais resgatados das inundações registradas no Rio Grande do Sul. Nesse sábado (1º/6), os bichos foram acolhidos pelos novos tutores logo após desembarque na Base Área de Brasília.

Os animais foram resgatados por meio do trabalho do Grupo de Resposta a Animais em Desastres (Grad Brasil) com a advogada representante do Fórum de Defesa Animal Ana Paula Vasconcelos.

Emocionadas e com sorrisos abertos, as famílias receberam os pets resgatado após o transporte deles pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Confira as imagens:



A advogada estima que cerca de 19 mil cachorros e gatos tenham sido abandonados no Rio Grande do Sul, após a destruição causada pelas fortes chuvas decorrentes das mudanças climáticas.

“Em meio a tanta tristeza, a tanta destruição e a tanto sofrimento, alguns animais estão recebendo a chance de ter as vidas mudadas”, comemorou Ana Paula.

Adoção Atualmente, os bichos resgatados estão em abrigos improvisados; por isso, Ana Paula destacou a importância de que eles sejam adotados – não apenas no Distrito Federal, mas no restante do país.

Quem tiver interesse em oferecer um novo lar aos pets sobreviventes pode entrar em contato com a advogada, pelo WhatsApp 61 982-154-751.