Famosos curtem último dia de Sapucaí no Camarote Rio Praia

Todo Carnaval tem seu fim. E neste sábado (17/2), diversos famosos marcaram presença no Camarote Rio Praia para se despedirem dos desfiles da Sapucaí, assistindo as seis primeiras escolas colocadas do Grupo Especial: Viradouro, Imperatriz, Grande Rio, Salgueiro, Portela e Vila Isabel.

Entre as celebridades que passaram pelo local, estavam: Juliana Alves, Beth Goulart, Aline Mineiro, Evelyn Regly, Isabel Fillardis, Domitila Barros e o ex-BBB Marcus Vinicius.

O camarote, localizado no setor 8 da Sapucaí, além da vista privilegiada bem em frente ao segundo recuo da bateria, ainda contou com uma série de atrações musicais para embalar a noite dos foliões.

O cantor Belo foi um dos que embalou a madrugada, trazendo muito samba e pagode romântico aos presentes no espaço. Além disso, DJs sacudiram os foliões.