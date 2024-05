Jovem quebra recorde de pontos em uma partida de basquete em 2024

O armador Gabriel Bavoso, de apenas 16 anos, fez história e quebrou o recorde de pontuação em uma partida de Basquete em 2024. Em jogo pelo Mogi Basquete, ele fez 74 pontos na vitória contra o Santana de Parnaíba por 111 x 56, em partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-16, no domingo (19/5). O recorde do ano havia sido conquistado por Luka Doncic, que fez 74 pontos no duelo contra o Hawks em janeiro desse ano.

A marca foi batida justamente no dia do aniversário de 16 anos do jogador. Ele quase chegou ao duplo duplo, teve oito rebotes e três assistências. A marca também é a maior pontuação em um jogo na história do Mogi Basquete, seja nas categorias de base ou no profissional. O recorde anterior era de 51 pontos, anotados por Davi Padovani, pelo Sub-14 contra o Taubaté, também esse ano.

Se o jogo fosse válido pela National Basketball Association (NBA), a pontuação seria a quarta maior da história, atrás apenas de Wilt Chamberlain, que fez 78 pontos pelo Philadelphia Warriors em 1961 e no ano seguinte quebrou o recorde pela mesma equipe, com 100 pontos, e para Kobe Bryant, que tem a segunda maior pontuação com 81 pontos pelos Lakers em 2006.

No NBB, o recorde de pontuação é de 63 pontos, que foram anotados por Marcelinho Machado em 2010, pelo Flamengo, contra o São José.