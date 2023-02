Fantasia será o critério de desempate no Carnaval de São Paulo

A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo realizou nesta segunda-feira, 20, um sorteio para definir qual será o critério de desempate para a apuração do Carnaval deste ano. Ficou definido que, em caso de igualdade entre as agremiações, o critério fantasia será utilizado como desempate. A apuração em São Paulo começará às 15h, no Sambódromo do Anhembi, e seguirá a seguinte ordem de leitura das notas: harmonia, bateria, enredo, alegoria, evolução, sambas-enredo, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira e fantasia. A Liga ainda anunciou que nenhuma escola foi penalizada devido por incidentes no desfile.

As 14 escolas de samba que compõem o Grupo Especial desfilaram entre sexta-feira, 17, e sábado, 18. Na primeira noite no Anhembi, destacaram-se a Unidos do Tatuapé e a Rosas de Ouro. Um dos destaques da Rosa foi a comissão de frente, que representou um navio negreiro. Homenagens a figuras negras da história do Brasil, como Glória Maria e Pelé, também marcaram o desfile. Já a Tatuapé empolgou com seu samba-enredo sobre Paraty. No segundo dia, colocaram-se na disputa pelo título Mocidade Alegre, Dragões da Real e Mancha Verde. A primeira teve a bateria como grande destaque, com direito até a coreografia em frente ao recuo. A agremiação são-paulina levantou o sambódromo com uma homenagem a João Pessoa, capital da Paraíba. Já a atual campeã fez um desfile técnico, com fantasias luxuosas e um samba empolgante.