Favorito para STF já fez Gilmar Mendes quase chorar

O advogado Cristiano Zanin fez o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes chorar em 2021 ao elogiar sua atuação como advogado de Lula.

Pouco antes de proclamar o resultado do julgamento do STF que declarou a suspeição do ex-juiz e senador Sergio Moro na condução do caso de Lula, Gilmar fez um discurso emocionado a Zanin.

“Sem dúvida nenhuma vimos um advogado que nunca se cansou em trazer questões ao tribunal, muitas vezes sendo até censurado, incompreendido. Nós fazemos, eu faço, na pessoa do doutor Zanin, uma justa homenagem à advocacia brasileira”, disse o ministro com a voz embargada.

Zanin é o favorito para assumir a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, que antecipou sua aposentadoria do dia 11 de maio para o dia 11 de abril.

Assista a vídeo do momento abaixo.