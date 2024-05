Faxineiro que estava desaparecido há 12 dias é encontrado pela família

O faxineiro Fabrício Alves dos Santos, 38 anos, que ficou desaparecido por 12 dias foi encontrado pela família na última sexta-feira (4/5). No entanto, a informação sobre o retorno dele para casa só foi divulgada nesta quinta (9/4).

Antes do desaparecimento, a última vez em que os parentes de Fabrício tiveram notícias dele tinha sido em 23 de abril, por meio de mensagens de celular.

A família relatou que Fabrício teria encontrado um emprego na área de limpeza em um restaurante e comunicou aos parentes que sairia da casa da avó, em Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal, para morar em um lugar mais próximo ao local de trabalho.

No entanto, o faxineiro nunca informou qual seria esse local nem se ficava no DF ou fora.

Na noite da última sexta-feira (3/5), Fabrício entrou em contato com parentes e avisou que tudo estava bem. “Ele disse que o celular havia quebrado; por isso, não conseguiu falar conosco”, relatou o pai de Fabrício, Ramatis Alves dos Santos, 62.