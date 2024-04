Ministro de Lula diz que novas invasões do MST serão encerradas “logo”

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, prevê que as invasões de terra feitas pelo MST nos últimos dias como parte do “Abril Vermelho” serão desmobilizadas rapidamente.

“Creio que eles sairão logo”, afirmou Teixeira à coluna na tarde desta segunda-feira (15/4). Segundo o ministro, a invasões na Bahia devem ser encerrada até sexta-feira (19/4) e as de Pernambuco, “logo”.

Até o início da tarde de segunda, o MST contabilizava 21 invasões de terra em 12 estados: Ceará, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Distrito Federal.

As ações são intituladas “Jornada de Lutas em Defesa da Reforma Agrária do MST” e começaram no mesmo dia em que o governo Lula lança um programa para reforma agrária em Brasília.

Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, apesar das invasões, representantes do MST devem comparecer ao lançamento do programa, que ocorrerá com a presença de Lula no Palácio do Planalto.