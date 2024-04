Feira de Santana: Zé Neto lança pré-candidatura a prefeito com presença de Jerônimo neste domingo (14)

Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o deputado federal Zé Neto (PT) 10 de abril de 2024 | 20:16

O deputado federal Zé Neto (PT) vai lançar a pré-candidatura à Prefeitura de Feira de Santana neste domingo (14), às 9 horas, no Prime Music, na Avenida Maria Quitéria, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues. O ato vai reunir lideranças políticas, o presidente estadual do PT, Éden Valadares, o presidente municipal do PT, Gerinaldo Costa, e a expectativa da sigla é que cerca de oito partidos estejam presentes no lançamento. Segundo o PT, o governador Jerônimo coordenará o processo eleitoral em Feira e coloca o município como uma das prioridades para a disputa eleitoral de 2024.

Ainda de acordo com o PT, a articulação do partido para fortalecer a pré-candidatura do deputado, o mais votado da Federação PT, PCdoB e PV na Bahia em 2022, tem sido cada vez mais intensa pela capacidade, segundo a sigla, de aglutinação do parlamentar, de unir a base do governador em torno do seu nome. Na terça-feira (9) foi realizada uma reunião com os partidos da base do governo na cidade. Zé Neto, inclusive, iniciou os diálogos com vereadores e presidentes dos partidos aliados ainda no final de 2023 para ampliar o debate político e formar um grupo coeso e unificado.

“Estamos vivendo um clima de muita alegria, disposição, comandados pelo governador Jerônimo, e não temos dúvida que faremos uma festa da democracia, da esperança, da harmonia dos partidos que estão conosco, junto com as representações políticas, sociais e econômicas da população, para darmos início a uma campanha que vai ficar na história da nossa Princesa do Sertão, destacou Zé Neto.

O pré-candidato do PT falou ainda sobre a importância de realizar um trabalho conjunto e alinhado aos projetos do governador Jerônimo e do presidente Lula. “Acumulamos experiência política, diálogo com diversos setores da cidade e carregamos força com uma composição partidária e da nossa aliança. Contando com o apoio decisivo do governador Jerônimo e do presidente Lula, reunimos ampla posição para apresentar um projeto político-administrativo que vai transformar, de forma definitiva, Feira e região numa grande metrópole de desenvolvimento social, cultural e econômico do Norte-Nordeste, alavancando toda região, especialmente o Portal do Sertão”.

O presidente estadual do PT, Éden Valadares, disse estar confiante que Zé Neto não só ganhará as eleições deste ano como será candidato à reeleição. “O companheiro Zé Neto reúne todas as condições para sairmos vitoriosos em Feira. É preparado, incansável defensor dos direitos coletivos e apaixonado por sua cidade e pelo seu povo. Na eleição passada, quando enfrentamos a pandemia, não podíamos, por conta dos protocolos de prevenção à doença, sair às ruas para fazer campanha como faz o PT tradicionalmente. Agora, temos um cenário muito mais favorável, e vamos apostar no que o PT sabe fazer: campanha coletiva, com associação, com sindicato, reunindo a comunidade, incluindo e ouvindo toda a sociedade civil. É assim que a gente faz campanha, a gente debate projetos em saídas coletivas. É essa a maneira histórica que a esquerda faz campanha”, explicou Éden, ao afirmar que essas mobilizações serão intensificadas este ano.

