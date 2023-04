Felipe Neto sobre YouTube: “Hoje o jovem não liga na Globo”

Rio de Janeiro (RJ) – Um dos principais nomes da internet brasileira, o youtuber e influenciador Felipe Neto foi destaque da abertura da Rio2C, evento focado no audiovisual, nessa terça (11/4). Com 45 milhões de seguidores, o empresário refletiu sobre a nova realidade do setor no Brasil.

Com seus números, Felipe Neto tem, atualmente, três vezes mais audiência que os canais a cabo do Brasil. O influenciador comentou que as plataformas digitais superaram a TV aberta entre os jovens.

“O YouTube está se posicionando no ambiente digital como a TV aberta sempre se posicionou: é hoje onde você encontra conteúdo gratuito, com potencial para atingir todas as camadas da população”, disse o influenciador e empresário.

Felipe Neto foi uma das atrações da abertura da Rio2CReprodução/Instagram

Ele é um dos maiores youtubers do BrasilReprodução/Instagram

E refletiu sobre o futuro da TV na era do YoutubeReprodução/Instagram

“Hoje, os jovens não têm mais o hábito de ligar a TV na Globo. Eles conectam algum aparelho no YouTube. Essa janela de oportunidade que eles estão explorando está causando uma mudança profunda”, completou Felipe Neto.

O influenciador também falou sobre a criação de memes, uns os principais pontos da comunicação digital. “Milhões explodem com um meme ou algo pontual, mas a partir daí há pouquíssimo tempo para conseguir convencer as pessoas a continuarem te acompanhando”, concluiu.

Rio2C 2023*O jornalista viajou a convite da Netflix Brasil