Feminicídio no DF: homem mata esposa com tiros no rosto após discussão

Crime foi cometido na QNN 20 de Ceilândia. Vítima foi levada ao HRC, mas não resistiu aos ferimentos 18/01/2023 21:56, atualizado 18/01/2023 22:39

Ceilândia Muita Treta/Reprodução

Uma mulher de 20 anos foi morta com dois tiros no rosto na noite desta quarta-feira (18/1) em Ceilândia Sul. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o crime foi cometido pelo marido da vítima após uma discussão.

O caso ocorreu na QNN 20. A mulher ainda chegou a ser encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiu aos ferimentos.

Já o autor fugiu do local, mas acabou sendo localizado pela PMDF e encaminhado à 15ª DP (Ceilândia Centro).

Veja imagens do local divulgadas pela página Ceilândia Muita Treta:

Quer ficar ligado em tudo o que rola no quadradinho? Siga o perfil do Metrópoles DF no Instagram

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

Faça uma denúncia ou sugira uma reportagem sobre o Distrito Federal por meio do WhatsApp do Metrópoles DF: (61) 9119-8884.

Mais lidas