Feminicídio: suspeito de matar diretora de escola municipal é preso em Irecê

O ex-companheiro da diretora escolar Iranete Borges de Oliveira, de 53 anos, encontrada morta da frente da própria casa, no município de América Dourada, foi preso nesta quarta-feira (22), na cidade de Irecê. O homem, que não teve a identidade revelada, tem 54 anos e é o principal suspeito pelo crime ocorrido na segunda-feira (20).

O suspeito se apresentou na delegacia e, apesar de negar a autoria do crime, permaneceu preso por força de um pedido de prisão preventiva expedido pela ustiça. O ex-companheiro da diretora é investigado por feminicídio.

O crime aconteceu no Povoado do Tareco. Iranete foi baleada na frente de casa, na Avenida Romão Gramacho. Ela estava no carro. Iranete era diretora da Escola Municipal Professora Maria Eugênia Dourado.

Mesmo com a prisão do suspeito, de acordo com a Pólícia Civil, as investigações continuam. O homem permanece custodiado em uma unidade policial e será transferido ao sistema prisional.