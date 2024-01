Feriado prolongado em São Paulo deve movimentar rodovias

O feriado prolongado em São Paulo, que celebra os 470 anos da cidade, deve movimentar as principais rodovias que partem do município. De acordo com a a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), cerca de 2,8 milhões de veículos devem circular nessas estradas. A expectativa é que aproximadamente 370 mil veículos desçam a serra pelas rodovias Anchieta e Imigrantes, que são o principal acesso à Baixada Santista. A previsão é que o maior fluxo de veículos ocorra das 8h às 13h desta quinta-feira, 25.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A concessionária Ecovias, responsável pelas rodovias Anchieta e Imigrantes, poderá implementar operações especiais para facilitar o trânsito, como a descida com sete pistas sentido litoral e três rumo à capital. Já na rodovia dos Tamoios, principal acesso ao litoral norte, a previsão é que cerca de 183 mil veículos circulem entre esta quarta-feira, 24, e a próxima segunda-feira, 29. No entanto, os motoristas que pretendem passar o feriado no litoral norte devem ficar atentos. Devido à chuva e ao risco de queda de barreiras, a circulação na “serra velha” da Tamoios foi interrompida na manhã de terça-feira, 23. O trânsito foi deslocado para a pista nova da região serrana, com esquema pare e siga em comboio, liberando o fluxo para cada sentido conforme o volume de veículos.

Os motoristas que utilizam as balsas para fazer a travessia entre São Sebastião e Ilhabela devem ficar atentos ao tempo de espera. Além disso, há risco de deslizamento de terra na região de São Sebastião, com previsão de chuvas intensas para todo litoral norte no fim de semana. No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, que também é utilizado para acessar o litoral norte, a expectativa é que cerca de 540 mil veículos passem pelas rodovias nos dois sentidos.

Outras rodovias que terão movimento intenso durante o feriado são o sistema Anhanguera-Bandeirantes, com cerca de 1 milhão de veículos circulando, e o sistema Castello-Raposo, com a expectativa de 716 mil veículos. No rodoanel Mario Covas, espera-se a circulação de aproximadamente 800 mil veículos nos trechos sul e leste, e 1,4 milhão de veículos no trecho oeste. Para facilitar o trânsito, caminhões no sentido capital serão desviados da rodovia dos Bandeirantes para a Anhanguera, no trecho do km 48 ao km 23.

Publicado por Adrielle Farias

Leia também

Prefeitura de São Sebastião aciona sirene em bairro onde morreram 64 pessoas em 2023



Presidente ucraniano pede investigação internacional sobre queda de avião russo



*Reportagem produzida com auxílio de IA