Justiça de São Paulo determina apreensão de passaporte e CNH de Marcelinho Carioca

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) determinou a apreensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do ex-jogador Marcelinho Carioca. A decisão foi confirmada pela Jovem Pan junto ao TJSP. No documento, o juiz Vitor Gambassi Pereira disse que a apreensão dos documentos não é algo comum e que a medida tem “natureza coercitiva”, mas que, no caso de Marcelinho Carioca, “há fortes indícios de que o devedor esteja ocultando patrimônio”. Em seguida, o magistrado cita as redes sociais do ex-atleta, dizendo que ele “desfruta de ótimo padrão de vida e permanece profissionalmente ativo como comentarista de futebol”. O magistrado cita uma viagem de Marcelinho a Natal, no Rio Grande do Norte, e um vídeo em que dirige um automóvel de luxo. O processo é referente a uma dívida de Marcelinho Carioca com o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Em 2011, a Justiça determinou que o ex-atleta pagasse o valor de R$ 1.465,82. Como Marcelinho não efetuou o pagamento, foi determinado o bloqueio de numerário via BACENJUD, mas a pesquisa retornou negativa e, segundo o juiz, “desde então, o exequente busca o recebimento de seu crédito, que hoje atinge R$ 143.211,43”. A Jovem Pan entrou em contato com a defesa de Marcelinho, mas ainda não obteve retorno.

