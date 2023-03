Fernanda Souza faz declaração emocionante para Thiaguinho: “Te amo”

Fernanda Souza comemorou o 40º aniversário de Thiaguinho com uma homenagem emocionante no Instagram. Separada do pagodeiro desde outubro de 2019, após 8 anos juntos, a atriz declarou toda a amizade e carinho que nutre pelo ex-marido.

“Thiago André, ‘tu quarentou, cara*’. Uma honra ter acompanhado de perto, nesses últimos 12 anos, cada vitória dessa sua linda vida. Você é nosso orgulho. Vamos pra mais 40 porque a vida está só começando e existem milhões de pessoas que vibram amor pela sua existência. E você é amor purinho”, escreveu ela, na legenda de uma sequência de fotos.

“Obrigada por existir e ser o melhor amigo/parceiro que Deus me deu! Te amo”, continuou a atriz, que ainda se desculpou por não passar a data ao lado do amigo. “Não estamos fisicamente na comemoração de hoje, mas nossos corações estão”, disse, se referindo também a atual namorada, Eduarda Porto

Thiaguinho e Fernanda Souza se separaram em 2019. No início de 2022, Thiaguinho assumiu o namoro com Carol Peixinho, o que já era especulado por fãs e dado como certo pela imprensa especializada.

Meses depois, em abril, foi a vez de Fernanda anunciar que estava vivendo um novo amor, com a amiga de longa data Eduarda Porto.